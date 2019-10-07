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Eskişehirspor'da savunma alarm veriyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde geride 7 hafta sonucunda en çok gol yiyen takım oldu.


Önceki dönemlerden kalan borçlar, alınan puan cezaları, kulübe gelen icralar, futbolcu alacakları ve yönetimsel sıkıntılar gibi birçok sorun ile boğuşan Eskişehirspor, ligde de kötü gidişata dur diyemiyor. Siyah-kırmızılı takım, ligde geride kalan 7 haftalık periyotta en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kalesinde 14 gol gören EsEs, bu alanda zirvede yer alıyor. Eskişehirspor bu sezon, Karagümrük ve Adanaspor'dan 3, Altınordu'dan 4, Bursaspor'dan 2, Hatayspor ve Keçiörengücü'nden de 1 gol yedi.


Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Savunmanın göbeğinde zaaf var" demişti. Savunmada sorun yaşayan siyah-kırmızılı takımda deneyimli teknik adamın nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor.

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