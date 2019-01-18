Eskişehirspor'da son 3 imza kaldı

Transfer tahtasını açabilmek için çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor'da bir imza daha alındı. Tecrübeli kaleci Sinan Ören takımın transferi açabilmesi için imza verdi.

Eskişehirspor transfer tahtasının açılması için borçlu olduğu kişilerden imza toplamaya devam ediyor. Uzun yıllar Eskişehirspor'da görev yapan tecrübeli kaleci Sinan Ören, kulübün transfer tahtasını açabilmesi için imzayı verdi. Zonguldakspor'un başarılı file bekçisi Sinan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ören yaptığı açıklamada, "Eskişehir kamoyuna. Geçmişi başarılarla dolu Anadolu yıldızının tarihinin en zor günler geçirdiğini üzüntüyle takip etmekteyim. Özellikle taraftarlarla birlikte icra kurulu adı altında kurulan kulübü yaşatma birliğininde direnişini tebrik ediyorum. Geçtiğimiz 31 Ağustos akşamı şahsıma ve aileme planlı olarak yapılan itibarsızlaştırma çabalarına inat, kişilere olan haklı davama rağmen, bugünkü kongrede kulübümüzü bu hale getirenlerin başkan olmayacağı ümidiyle gerekli olan imzamı verdim. Ayrıca büyük bir parantezde koca yürekli genç kardeşlerime. Belki zoraki verildi bu sorumluluk onlara ama aslanlar gibi geldiler üstesinden. Umarım transfer açıldığında da bizim çocuklar dediğiniz kardeşlerime sahip çıkmaya devam edersiniz. Yaşasın Eskişehirspor'umuz" ifadelerine yer verdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi gidiyoruz. Mesele transfer tahtası değil, hayat meselesi. Er ya da geç Eskişehirspor için çok önemli imzaları vereceklerini umut ediyorum. Bu kulübün kimseye borcu kalmaz, yeter ki yaşasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan alınan bilgilere göre sadece 3 imzanın kaldığı ve eksik olan imzalar için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.