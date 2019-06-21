Eskişehirspor'da taraftar isimleri formaya kazınacak

Eskişehirspor'un 2019-2020 sezonunda giyeceği deplasman formalarında taraftarların adına yer verilecek.

Eskişehirspor resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile siyah-kırmızılıların yeni sezon deplasman forması görücüye çıktı. Klasik formaların aksine yeni bir formatla tanıtılan formalarda taraftarların isimleri yer alıyor. Futbolcuların giyeceği yeni sezon formalarında isimlerinin yer almasını isteyen taraftarların ise 3 bin lira gibi bir meblağ ödemesi gerekiyor. “Gücümüzü adından alacağız” sloganıyla yola çıkan ve beğeni kazanan yeni tasarıma taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.