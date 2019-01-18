Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay

Eskişehirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde başkanlığa Kaan Ay seçildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Divan Başkanlığını Murat Diri'nin yaptığı genel kurula kulübün eski başkanlarının yanı sıra delegeler katıldı. Seçimde kırmızı listede Kaan Ay ile beyaz listede Mustafa Topkaya yarıştı. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilen seçim, birlik ve beraberlik içerisinde devam etti. Ligde zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'da kongreye kırmızı liste ile katılan Kaan Ay kulübün yeni başkanı oldu. Seçimde Kaan Ay 220 oy alırken Mustafa Topkaya ise 175 oyda kaldı. Siyah-kırmızılı ekip daha önce 2 kere kongreye gitmiş ve bir sonuca ulaşamamıştı. Eskişehirspor bu seçim ile kayyuma gitmekten kurtuldu. Seçim sonucunda iki başkan da birbirine sarılarak sonucu sportmence kutladı.

"Burada kazanan Eskişehirspor olmuştur"

Sonuçların ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte delegeleri selamlayan Kaan Ay açıklamalarında, "Öncelikle biliyorsunuz çok uzun zamandan beri kongrelerimiz çok yoğun geçmiyordu. Bugün kongremize gelip teveccüh gösteren Eskişehirspor'a sahip çıkan bütün kongre üyelerimize çok teşekkür ederim. Burada kazanan ne Kaan Ay ne de Mustafa Topkaya olmuştur. Burada kazanan Eskişehirspor olmuştur. Esas işimiz bundan sonra başlayacak. Daha zor günler bizi bekliyor. İnşallah bundan sonra hep beraber birlikte mücadele ederek Eskişehirspor'u yöneteceğiz. Yani burada 15-20 kişiye kulübü bırakıp çekip girmek yok. Artık herkes elini taşın altına koyup bu kulübü layık olduğu yere çıkarmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Ben bu konuda herkesten destek bekliyorum" dedi.