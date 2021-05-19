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Eskişehirspor'dan 19 Mayıs koreografisi

Eskişehirsporlu oyuncular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel koreografi hazırlayarak “19” sayısını oluşturdu.

Eskişehirsporlu oyuncular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel koreografi hazırlayarak “19” sayısını oluşturdu.


Eskişehirspor, ülke genelinde anılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı unutmadı. Antrenmanda bir araya gelen Eskişehirsporlu oyuncular “19” sayısını oluşturarak bayramı kutladı. Toplam 27 kişinin katılımıyla yapılan koreografi görenlerden tam not aldı.

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