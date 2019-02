Eskişehirspor'dan Denizlispor camiasına mesaj

Lig'in 22. haftasında oynanacak Denizlispor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diri, "Son 3 senedir her Denizli'ye gidişimizde küfürler hakaretler yemiş ve otobüslerimiz taşlanmıştır. Ancak bizler bir kere bile Denizli'ye küfür etmedik ve hiç bir takım otobüsü taşlamadığımız gibi Denizlispor taraftarına da karşı bir eylem içerisine girmedik. Aksine sürekli kendileri girdi. Şimdi de çıkarabilecekleri olumsuzlukları bizim üzerimize yıkmak için bir girişim içerisindeler" dedi.

ETB Başkanı Murat Diri, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki tüm çabalarımıza rağmen önümüzdeki pazartesi akşamı Denizlispor ile oynayacağımız maç öncesi sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili Denizlispor taraftarının farklı bir algı oluşturma çabasını üzülerek gördük. Bizler futbolda rekabet olgusunun varlığına inanan ve bu uğurda tribünlerde on binlerce taraftarımızla armamızı destekleyen bir yapıyla hareket ediyoruz. Bizler deplasmana dahi kesici, delici aletler gidilmemesi gereken bir anlayışla hareket ediyoruz. Gittiğimiz tribünlerde sahadaki rakip takım dahil formasını terleten oyuncuların alın terine saygı duyarak iki takımı da alkışlayan bir yapıya sahibiz. Bunun en yakın örneği Karabük maçında yaşananlardır. Halbuki Denizlispor'un bir bölüm taraftarı bu sıkıntıları yaşayan takımlara şiddet içeren yaklaşımlarda bulunmaktadır. Denizli ve Eskişehirspor gibi iki taraftar profili arasında bu kadar uçurum varken bizleri suçlamaları gerçekten yakışmamaktadır. Evet, Denizli'de yaşanan olayları tüm Denizli halkına ve taraftarına yüklemek son derece yanlış bir yaklaşım olur. Eskişehir'de hiç bir maç rakip takım taraftarına karşı bir olumsuzluk içerisine girmiyoruz. Hepsinin sağ salim ailesine kavuşmaları tek temennimiz. Bizler bu düşünce yapısındayız. Bunu da en iyi Denizlispor taraftarı bilir. Son 3 senedir her Denizli'ye gidişimizde küfürler hakaretler yemiş ve otobüslerimiz taşlanmıştır. Ancak bizler bir kere bile Denizli'ye küfür etmedik ve hiç bir takım otobüsü taşlamadığımız gibi Denizlispor taraftarına da karşı bir eylem içerisine girmedik. Aksine sürekli kendileri girdi. Şimdi de çıkarabilecekleri olumsuzlukları bizim üzerimize yıkmak için bir girişim içerisindeler. Denizli'den şehrimize gelecek olan Denizli halkı bizlere ne kadar kötü davranış göstermiş olsalar dahi Yunus Emre'nin dediği gibi "Sevelim sevilelim" sözünü düstur edinen sevgi, hoşgörü ve tevazu bir şehrin evlatları olarak şehrimize gelen herkesin canı bizlere emanettir. Misafirperverliğimizi her daim gösteririz. Deplasman için yola çıkacak tüm Denizlispor taraftarına kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileriz" diye konuştu.