Eskişehirspor'dan Hatayspor'a başsağlığı mesajı

Eskişehirspor, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından taziye mesajı yayınladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan evinin enkazının altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan acı haber geldi. 48 yaşındaki antrenörün ölüm haberi tüm spor camiasını yasa boğdu. Eskişehirspor, yaşanan acı olaya duyarsız kalmayarak yayınladığı mesajda, “Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.