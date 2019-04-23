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Eskişehirspor'dan Kadir Bıyık'a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehirspor Kulübü yönetimi, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ı ziyaret etti.

Eskişehirspor Kulübü yönetimi, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı ziyaret etti.


Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve Eskişehir Spor Teknik Direktörü Fuat Çapa beraberindeki heyetle birlikte Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin sonunda Eskişehirspor yetkilileri, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a Eskişehirspor futbolcularının imzası bulunan formayı hediye ederek hayırlı olsun diledi.

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