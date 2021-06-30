Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a cevap gecikmedi

Eskişehirspor Divan Kurulu kulübün resmi internet sitesinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Eskişehirspor Divan Kurulu, 28 Haziran'da düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Trabzonspor'un Eskişehirspor hakkındaki şike ve yolsuzluk iddialarını yalanlayarak, bordo-mavili ekibe sitemde bulunmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Eskişehirspor'un kendilerine olan borcu ödememesi halinde imza vermeyeceklerini belirterek, kulübün transfer tahtasını açamamasının Trabzonspor'un sorunu olmadığını söyleyen Ağaoğlu'na siyah-kırmızılı camiadan cevap gecikmedi. Eskişehirspor'un Ahmet Ağaoğlu'nun sözleriyle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, bugün Trabzonspor Olağan Genel Kurul'unda kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklamaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Camiaları karşı karşıya getirebilecek bu denli açıklamalardan kaçındığımız bir dönemde, bugün yapılan açıklamalar camiamızı derinden yaralamaktadır. Öncelikle söz konusu edilen Trabzonspor taraftarı merhum Mustafa Çelik'in vefatı ile ilgili üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha dile getirir, tarihinde yaşadığı genç kayıplarla anılan bir kulüp olarak bu durumun sebebi olarak gösterilmeyi hiçbir şekilde kabul etmediğimizi belirtiriz. Ayrıca, bahsi geçen 2010-2011 sezonu ile ilgili olarak tarafımızın şike, teşvik ya da FETÖ terör örgütü yakıştırması ile suçlanmasının da sadece kamuoyu nezdinde değil adalet önünde de mücadelesi verilmiş olup kulübümüzden bağımsız olarak yargılanan şahıslar yüce yargı önünde beraat etmişlerdir. Son olarak, Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın değinmiş olduğu borcumuzun silinmesini istediğimize yönelik sözlerinin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması adına, böyle bir talebimizin asla olmadığının altını çizeriz. Futbol kulüplerinin de hâkim olduğu üzere transfer yasağımızın kaldırabilmesi adına sadece tek dönemlik bir muvafakatname talebimiz olmuş, bu konuda devlet büyüklerimizin yanı sıra Eskişehir ve Trabzon şehrinde yaşayan birçok büyüğümüz, dostumuz ve değerli iş adamlarımızdan destek ricamız bulunmuştur. Divan Kurulu olarak, 56 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan kulübümüzün zor günlerini atlatabilmesi adına yaptığımız çalışmaların devam edeceğini camiamıza, büyük taraftarımıza ve değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."