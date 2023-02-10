Eskişehirsporlu genç futbolcudan depremzedelere destek için imzalı forma

Eskişehirspor'da forma giyen Onur Arı, imzalı formasını deprem felaketine destek olmak için açık artırmayla satışa çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar, destekler gelmeye devam ediyor. Spor dünyası da yaşanan felaketin ardından yardım kampanyalarına destekte bulunarak yaşananlara sessiz kalmadı. Son olarak Eskişehirspor'da oynayan Onur Arı da, depremzedeler için imzalı formasını açık artırmayla satışa sundu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yüreğimiz yanıyor. Bu formayı açık artırma ile satışa sunuyorum. En yüksek miktarı veren hayırsevere bu formayı imzalayıp ulaştıracağım. Yardım bedelini de depremzedelerin yararına kullanmaları için derneklere teslim edeceğim” dedi.