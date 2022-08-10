Eskişehirsporlu oyuncular aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanlarını tamamladı

Yeni sezon çalışmalarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdüren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cüneyt Biçer gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Kırmızı Şimşekli oyuncular, fiziksel ısınmanın ardından aktivasyon ve rejenerasyon çalışmaları yaptılar. Takım içerisinde az süre alan oyuncular ise antrenmanlarını, tamamlama çalışmaları ile gerçekleştirdi.