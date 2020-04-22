İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirsporlu taraftarlar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Eskişehirsporlu taraftarlar, Ramazan ayına sayılı günler kala birçok ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu.


Tüm dünyada çoğu ülke gibi Türkiye'de Korana virüs (Covid-19) nedeniyle zor günlerden geçerken, Eskişehirsporlu taraftarlar yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde örnek bir davranışa imza attı. Siyah Kırmızılı taraftarlar, birlik ve beraberliğin önem arz ettiği bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere erzak yarımında bulundu. Birçok ailenin yüreğine su serpen taraftarlar, vatandaşlardan tam not aldı.



"Eskişehirspor tribünleri olarak kolları sıvadık"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadıklarını söyledi. Diri, "Ülkemizin birlik beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde Eskişehirspor tribünleri olarak zor günler geçiren taraftarımız ve yakınlarımız için kolları sıvadık. Taraftarlarımız arasında topladığımız yardımlarımız ile hem gıda ürünlerini topladık hem de manav alışverişini sağlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan öncesi ulaşabildiğimiz birçok ailenin yükünü bir nebze azaltmamızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Eskişehirspor tribünleri olarak mücadele gücümüzü ve birlik beraberliğimizi koruyarak her zaman bu davanın yaşayacağını tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.