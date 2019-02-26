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Eskişehirspor'un bileği bükülmüyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer tahtasının açılması ile birlikte çıktığı 4 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.


Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan Eskişehirspor'da ligde 24. haftaya girilirken yüzler gülüyor. Devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu 16 yeni isimle güçlendiren Kırmızı Şimşekler, çıktığı 4 maçın hepsinden puan almayı başardı. Son mağlubiyetini ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Balıkesirspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Eskişehir, basamakları da birer birer atlıyor. Ligin iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 3-1, Karabükspor'u 4-0 yenen siyah-kırmızılılar, 6 puanı cebine koydu. Daha sonra Denizlispor ile puanları paylaşırken, Gazişehir FK ile de 1-1 berabere kaldı. Bu skorlarla 4 haftada 8 puan almayı başaran takım, ligde düşme potasından uzaklaşarak 14'üncü sıraya yükseldi.


Eskişehir ekibinde şimdi tüm gözler 2 Mart Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacağı Adana Demirspor galibiyetine çevrildi.

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