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Eskişehirspor'un birinci etap kamp programı sona erdi

Yeni sezon hazırlıkları için birinci etap kamp dönemini geride bırakan Eskişehirspor, iki günlük aranın ardından ikinci dönem kamp programına Afyonkarahisar’da devam edecek.

Yeni sezon hazırlıkları için birinci etap kamp dönemini geride bırakan Eskişehirspor, iki günlük aranın ardından ikinci dönem kamp programına Afyonkarahisar'da devam edecek.


Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde sürdürdüğü birinci etap kamp dönemini sabah yaptığı antrenman ile tamamladı. Fonksiyonel ısınmayla başlayan idman, rejenerasyon çalışmaları ile sona erdi. Kırmızı Şimşekler, iki gün iznin ardından ikinci etap kamp programına Afyonkarahisar'da sürdürecek.

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