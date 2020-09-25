İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç oyuncuları Talha ve Bilal, Altay maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.


Eskişehirspor, ligin 3. haftasında Altay'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor'da genç oyuncular karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.



"Altay karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyoruz"


Maç öncesi konuşan Eskişehirspor'un orta saha oyuncusu Talha Erdoğan, "İlk iki hafta şanssızdık, gol yollarında pozisyonları harcadık. Aslında hocamızla çok iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. Altay karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyoruz. Performansımın üstüne çıkmak istiyorum, goller atmak istiyorum" diye konuştu.



"Zor bir deplasmana gidiyoruz"


Siyah-kırmızılıların genç isimlerinde Bilal Ceylan ise, "Zor bir deplasmana gidiyoruz ama bizim için fark etmez, çıkıp mücadele edeceğiz. İnşallah 3 puanı alacağız. Elimden geleni yapıyorum, çok çalışıyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.