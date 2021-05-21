Eskişehirspor'un ilk fidanları dikildi

Eskişehirspor'un başlattığı ‘O fidanlar yetişecek' kampanyası kapsamında Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nın ilk fidanı dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla Eskişehirspor tarafından başlatılan ‘O fidanlar yetişecek' kampanyasında ilk fidanlar toprağa dikildi. Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nı oluşturacak olan fidanlar, kampanya kapsamında yapılan bağışlarla temin edildi. Bugüne kadar 7 bin 653 vatandaş tarafından 49 bin 946 fidan bağışı yapıldı. Bağışlardan elde edilen meblağ ise 998 bin 920 TL'ye ulaştı. Eskişehir-Ankara Karayolu Kanlıpınar mevkiinde gerçekleştirilen dikim törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

“Gelen ilk paralar ile Anel Hadzic dosyasını kapattık”

Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını ve kulüpten alacağı olan Anel Hadzic'in dosyasını kapattıklarını dile getiren Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, “Hedef 1 milyon fidan bağışı' sloganı ile başlattığımız kampanyamızda an itibariyle 49 bin sayısını geçtik. Şehrimizin önde gelenleri bu kampanyaya destek verirse kısa zamanda 1 milyon sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Gelen ilk paralar ile Anel Hadzic dosyasını kapattık. Sırada Boffin, Toko, Bienvenu gibi isimler var. Bu kampanya sayesinde tüm FIFA borçlarımızdan kurtulabiliriz. Tüm şehrimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Buraya bugün 2 bin fidan dikimi yapıldı. Diğer fidanlar bakanlığımızın tahsis ettiği arazilere dikilecek. Bütün fidanların tek bir alana dikilmesi mümkün gözükmüyor. Buraya gelerek ve kampanyaya katılım sağlayarak kulübümüze destek veren herkese camiamız adına çok teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.