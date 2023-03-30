Eskişehirspor'un maç saatine Trabzonspor engeli

Lig'in 26. haftasında Yomraspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan mücadelenin başlangıç saati değiştirildi.

Eskişehirspor'un Trabzon'da Yomraspor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın saatinde değişikliğe gidildi. Pazar günü saat 16.00'da Trabzonspor-Kayserispor maçı olduğu için Trabzon il güvenlik kurulu toplantısının ardından TFF maç saatinde değişikliğe gitme kararı aldı. Saat 15.00'de başlaması gereken Yomraspor-Eskişehirspor maçı saat 13.00'e alındı. Ligin düşme hattını ilgilendiren haftanın en kritik mücadelesi olan Yomraspor-Eskişehirspor maçı için Eskişehirspor yönetiminin bu karara itiraz ettiği öğrenildi. TFF'nin alınan karardan dönmesi beklenmiyor.