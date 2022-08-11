Eskişehirspor'un yeni sportif direktörü Ayhan Taşçı oldu

Eskişehirspor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Aytan Taşçı, ilk gününde hem sezon öncesi durum değerlendirmesi yaptı, hem de yeni play-off sistemini anlattı.

Eskişehirspor'da sportif direktör olarak görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade eden Ayhan Taşçı, görevinin ilk gününde açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi Eskişehirspor adına durum değerlendirmesi yapan Taşçı ayrıca yeni play-off sistemine değindi. Eskişehirspor'un şu anki sorunlarının ve oynayacağı ligin, şahsı adına herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Ayhan Taşçı, “Eskişehirspor ile alakalı olarak biz görev istemeyiz, bize görev verildiğinde koşa koşa geliriz” dedi.

“Hedefi belirleyen aktörler futbolculardır”

Eskişehirspor'un genç ve deneyimli bir kadroya sahip olduğunu ileten sportif direktör Taşçı, “Kulübümüz adına hiçbir zaman hedef koymadım, çünkü futbol takımları hedef koymaz. Bunu belirleyen aktörler futbolculardır. Geçen yıl bu takımın tüm maçlarını tribünden izledim. Kendilerini sahanın içerisinde ifade edemeyen bir grubumuz vardı. Fakat bu sene Cüneyt Biçer antrenörlüğünde, sahaya kendilerini daha rahat bir şekilde yansıtacaklar. Taraftarımızın, yönetimimiz ve en çok daha şehrimiz için bir heyecan kaynağı olacaklar. Ümit ediyorum ki, şu anki heyecanımızı ligin sonunda da paylaşacağız” dedi.

Taşçı, yeni play-off sistemini anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni play-off sisteminin çok göreceli bir kavram olduğunu aktaran Taşçı, bu konuda federasyonu tebrik ettiğini dile getirdi. Play-off sistemini garantileyen takımların, birbirleri ile oynamamak adına farklı kadrolar ile mücadele ettiklerine dikkat çeken Direktör Taşçı, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“TFF 3. Lig'de her üç gruptan 2,3,4,5 ve 6. sıradaki takımlar; play-off sisteminde mücadelede edecek. Sezonu 2. sırada bitiren takımlar ise doğrudan play-off finaline yükselecek. 3. ile 6.ı takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Kazananlar, ilk karşılaşma ligini daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulünce oynayacak. Çift maç sonucunda tur atlayan ise finale yükselecek ve finalde ligi 2. sıradan bitiren ekibin rakibi ilan edilecek. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan final müsabakalarını kazanan üç takım, bir üst lige yükselecek.”