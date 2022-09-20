Eskişehirspor'un Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 29 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda 3'ncü lig takımlarından 1984 Muşspor'la eşleşmişti. Muş 1984 Muşspor ile evinde maç yapacak olan Eskişehirspor'un maç takvimi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor, 29 Eylül Perşembe günü kupadaki eleme maçına çıkacak. Saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Eskişehirspor, tek maç eleme usulüne göre olması planlanan karşılaşmadan galip ayrılması durumunda üçüncü eleme turunda boy gösterecek.