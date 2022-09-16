Eskişehirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Muş 1984 Muşspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupanın ilk turunda Çankaya Futbol Kulübü'nü uzatmalarda 2-1'le geçen Eskişehirspor'un rakibi Muş 1984 Muşspor oldu. Tek maç eleme sistemine göre oynanması planlanan müsabaka Eskişehir'de oynanacak. İkinci tur maçlarının 27, 28 ve 29 Eylül 2022 tarihlerinde oynanması planlanıyor.