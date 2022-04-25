Eskiyen küvetini saksıya dönüştürerek içine sarımsak ekti

Eskişehir Odunpazarı'nda bir vatandaş, atmaya kıyamadığı eski küvetini evinin önündeki kaldırıma koyarak içerisine sarımsak ekti.

İlçenin Karapınar Mahallesi'nde eskiyen küvetini atmak yerine değerlendirmek isteyen vatandaş, evinin önüne koyduğu küvetin içini toprakla doldurup pek de alışılmamış şekilde içerisine sarımsak ekti. Bir bölümü filizlenmeye başlayan toprakla dolu olan küvet yoldan geçen vatandaşları şaşırttı. İsmini açıklamayan vatandaş, eskiyen eşyaların atılmak yerine farklı şekillerde kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Küvetini saksı olarak kullanma fikrinin aklına geldiğini ve diğer eskiyen eşyalarını da bu şekilde geri dönüştürmeye çalıştıklarını söyleyen vatandaş ilkbaharla birlikte taze sarımsak yetiştirip tüketmeyi umduğunu anlattı.