ESKTUD'da Türkan Tünerir güven tazeledi

Türkan Tünerir güven tazeledi.

Eskişehir'de sağlık turizmi alanında çalışmalar yürüten, yerel yönetim, hastane, üniversite ve özel kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda medikal ve termal sağlık turizminin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Termal sağlık turizminin geliştirilmesinin bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarının birlikteliği ve yeni teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün olabileceğini ifade eden Dr. Türkan Tünerir, genel kurula katılarak katkı sunan herkese teşekkür etti. Eskişehir ve çevresindeki termal suların laboratuvar analizlerinin yapılması ve hastalıklara faydalı oldukları ile ilgili bilimsel bir çalışmanın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yeniden yapılması gerektiğini öneren Tünerir, Valilik İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile bir sağlık turizmi fuarının düzenlenmesi konusunda çalışma yürüteceklerini kaydetti.

“Sağlık turizmi kümelenmesi”

Tünerir, toplantıda ki konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bir sağlık turizmi kümelenmesi oluşturulması, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından sunulan olanakların tanıtımlarını sağlamak, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında aylık düzenlenen kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, üniversiteler, turizm sektör kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sürdürülebilir bir işbirliği modeli olarak planlanan il tanıtım ve geliştirme kurullarına katılım sürdürülecek.”