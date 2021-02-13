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ESMİAD Başkanı Seyhan'dan Ülkü Ocaklarına ziyaret

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Eskişehir Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Eskişehir Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.


Seyhan, Ülkü Ocakları ziyaretinde Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette karşılıklı fikirler konuşulurken Başkan Seyhan, Ülkü Ocaklarında bulunan gençlerin ülke geleceğine ışık tutacağını ve ülkenin geleceği için çalışan her bireyi takdir ettiğini belirtti.


Görüşme sonrası Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından Anadolu Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte oluşturulan, Türk tarihini, Türk kültüründen detaylar ve günün anlam ve önemlini hatırlatan olayları içinde barındıran takvim Kazım Aksoy tarafından Şamil Seyhan'a hediye edildi.

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