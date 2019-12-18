İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESMİAD Genel Kurulu'nda Seyhan güven tazeledi

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Genel Kurul toplantısında yapılan seçimde Başkan Şamil Seyhan güven tazeledi.


ESMİAD hizmet binasında gerçekleştirilen kongreye MHP Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Tek liste ile seçime giren Şamil Seyhan gerçekleşen kongre ile yeniden dernek başkanlığına seçildi.


Yaptığı konuşmada, iş adamlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması ile ekonominin yeninden hareketleneceğine dikkat çeken Seyhan, “Yeniden başkanlığımız hayırlı olsun. Üyelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomide geçilen dar boğazdan en çok sanayiciler etkilendi. Sanayilerin sorunlarının çözümüyle yeniden piyasada hareket sağlanacaktır” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.