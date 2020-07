ESMİAD'dan iş güvenliği uyarısı

ESMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Kıyak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde iş güvenliği konusu sıkça dile getirilen bir konudur. Yıllar geçtikçe firmalar bu konuya daha çok hassasiyet gösteriyor ve işçilerin sağlığı daha sıkı bir şekilde korunuyor. Bilinçli ve temkinlikli olmak da işçi ölümlerinin her geçen yıl daha da azalmasını sağlıyor. Gelişen dünya sistemi, gelişen teknoloji ve yaşanılan tecrübeler bu işin ne kadar sıkı tutulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne getiriyor. Dünyanın başına bela olan Covid-19 salgınından maske takarak çok büyük oranda korunabiliyoruz. 2020 yılından önce insanoğlunu hayatında maske takmak gibi bir durum yoktu. Ancak sağlığımız için bir zorunluluk olarak hepimizin yüzünde bulunuyor. Türkiye'de iş güvenliği konusu işveren, iş güvenliği uzmanı ve işçi üçgeninde geçmektedir. Genellikle işverenler maliyetleri düşürmek, kar oranlarını artırmak, ticari faaliyetlerin devamını sağlayabilmek ve kurumsallaşma konularını ön planda tutuyorlar. İş güvenliği konusu ise bu konulardan daha sonra geliyor. İş güvenliği uzmanları firmaların iş güvenliği konusunu denetlemekle görevli olan kişilerdir. Maalesef her meslek grubunda olduğu gibi İş güvenliği uzmanları arasında da mesleğini layığını yapamayanlar olabiliyor. Bu durumlarda bazı durumların aksamasına ve iş kazalarının yaşanmasına neden oluyor. Görevlerini eksiksiz bir şekilde yapan uzmanlara saygımız sonsuz. Ancak işini ciddiye almayarak ‘su akar yolunu bulur' mantığında çalışanları aklıselim davranmaya davet ediyoruz. İşçiler ise iş güvenliği konusunda en önemli unsur durumunda. İşçiler elbette rahat ve konforlu işçi kıyafetleri ile çalışmak istiyorlar. Ancak konfor arttıkça maliyet de artıyor ve işverenler daha düşük maliyetli iş güvenliği malzemeleri tercih ediyorlar. İşçiler de kendilerine temin edilen kıyafetler ve malzemeler ile ellerinden geleni yaparak çalışmaya çalışıyorlar. Sonuçta iş güvenliği kuralları işçilerin güvenliği için devletimiz tarafından uygulanması zorunlu olan bir kurallardan oluşuyor. Her meslek grubunun güvenlik kriterleri elbette farklıdır. İnşaat sektöründe çalışanların ve bakkal esnafının almış olduğu tedbirler ciddi oranda farklılık gösterir. Sektörü her ne olursa olsun bütün işverenler çalışanlarının can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.”