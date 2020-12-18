ESMİAD'tan bölgesel kısıtlama önerisi

Kırçın, Covid-19 salgınının aylardan beri tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğini, tekrar artış gösteren vaka sayılarının alınan önlemleri tekrar gündeme getirdiğini anlattı. Başkan Ayberk Kırçın, önerilerini, "Birçok işletme kapatılmış birçoğu ise çeşitli kısıtlamalarla hizmet vermek zorunda kalmıştır. 20 Kasım'da başlayan vatandaşların hafta içi 21.00'dan 05.00'e kadar olan sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım'da yaptığı açıklama ile hafta sonları genel sokağa çıkma yasağı ile ağırlaştırılmıştır. Bu süreçte işletme sahipleri, esnafımız tekrar dar boğaza girmiş çaresiz şekilde gelişmeleri izlemektedir. Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'ta yaptığı açıklamalarda esnafımızın yanında olduğunu açıklanan esnaf destek paketleriyle belirtmiştir. Fakat bu açıklamalar birçok esnafımızın yarasına merhem olurken, diğer bir taraftan yüksek kira yükü ve maliyetle uğraşan esnaflarımızı mutsuzluğa itmiştir. Karşı karşıya kalınan tehlike sadece kısıtlamalar değildir. İtalya ve ABD gibi birçok ülke bölgesel kısıtlama yöntemiyle Covid-19 ile mücadele etmektedir. Düşündüğümüz zaman vaka sayılarının yüksekliğine ve azlığına göre katagorizasyon yapılıp şehirlerimiz bu kapsamda sınıflandırılabilir. Örneğin; Kırmızı kodla belirtilen vaka sayıları yüksek olan illerimizde güncel kısıtlamaların devamı. Sarı kod ile belirttiğimiz orta derecede hasta sayısına sahip illerimizde sadece hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının devam etmesi. Yeşil kod ile belirtilen vaka sayılarının düşük olduğu il ve ilçelerimizde sokağa çıkma yasaklarının uygulamadan kaldırılması, aşamalı olarak işletmelerin açılması. Tabi bu uygulamalar daha fazla detaylandırılacaktır. Bu uygulama sonucu en azından ülke geneli bu süreçten etkilenen esnafımızın, işletme sahiplerinin bir kısmını bu süreçten en az şekilde etkilenmesini amaçlayabiliriz. Devletimizin bu konu ile ilgili olarak bir çalışması var mıdır bilinmez. Umarız ki bu tarz yöntemler değerlendiriliyordur gerekli makamlar nezdinde. Bizler devletimiz ve vatandaşlarımızın bu zor süreçte yanında olup fayda sağlayacağına inandığımız etkinliklerimize devam edip fikirlerimizi sunmaya devam edeceğiz” diye sıraladı.