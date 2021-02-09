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Esmiad'tan ihracat açıklaması

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Eskişehirli iş insanlarının ihracatı arttırmaları gerektiğini söyledi.


Pandemi dolayısıyla iç pazarda yaşanan durgunluk sonrasında ihracata yönelmek gerektiğini ifade eden Şamil Seyhan, “Korona virüs sebebiyle bazı sektörlerde iç pazarda durgunluk yaşanıyor. Yaşanan bu durum birçok iş insanını yeni arayışlar içine soktu. Eskişehirli iş insanlarının ihracata yönelmesi gerekiyor. Bu sayede üretim ve istihdam artacaktır. Eskişehir'in ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu zorlu süreci bu şekilde fırsata çevirmiş olurlar. Bizler her fırsatta ihracat vurgusu yapıyoruz. Basit iştirakler ile büyük katkılar sağlanabilir. Esmiad olarak dış ticaret bilgimizi paylaşmak ve yeni fikirlere yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

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