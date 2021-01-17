ESMİAD'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) yönetimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Korona virüsün ülkemize gelmesinin ardından yoğun bir çalışma içinde olan sağlık personellerine moral ziyaretleri sürüyor. Son olarak ESMİAD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine giderek buradaki çalışanlara destek olduklarını iletti. Ziyarette derneğin Ar-Ge Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yiğit Tetik ile Görkem Yıldırım yer aldı. Yapılan ziyarette uygulanan tedaviler hakkında bilgilendirilen dernek üyeleri, sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını dile getirdi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.