EsMuşDer'den 'Koruyucu Tulum' kampanyası

Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği, sağlık çalışanları için "Koruyucu Tulum” kampanyası başlattı.

Dernek Başkanı Ayhan Taşçı; "Bizler Eskişehir Muş kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu zor günlerimizde canlarını hiç sayarak, normal günlerde de en ufak bir rahatsızlığımızda yanlarına koşarak gidip şifa beklediğimiz sağlık çalışanlarımız için "Koruyucu Tulum” kampanyası başlattık. Bu konuda az, çok demeden bizler destek olan üyelerimize arkadaşlarımıza, dernek üyemiz olmayan ve ricamızı kırmayan kıymetli gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kampanyayı yaparken diğer hemşehri dernekleri ve STK'lara örnek olacağımıza da inancım tamdır. Bizler kampanya sonunda toplayacağımız tulumları sağlık çalışanlarımıza teslim edeceğiz. Şahsım ve dernek yönetim kurulumuz adına canlarını hiçe sayarak, canlarımıza can katmak adına sahada çalışan tüm emekçilere sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliriz" dedi.