Esnaf kar yağışına karşı branda ve naylonla önlem alıyor

Birkaç günlük aradan sonra şehir merkezinde kar yağışı tekrar başlayınca çevre esnaf, kapıda duran ürünler ve oturma yerlerini korumak için brandayla tedbir aldı. Esnaf, kafe ve yemek dükkanlarının dışarıda kalan oturma kısımlarını hem soğuk havadan, hem de kar yağışından az da olsa korumak için bu yola başvurdu. Dışarıda oturmak isteyen müşteriler için oturma yerlerinin etrafını branda ile kapattıklarını söyleyen çevre esnafı, herkesin memnun olduğunu belirtti. Dükkanların önündeki ürünleri korumak için tezgahların üstüne naylon örtenler olduğu da görüldü. Bazı esnaflar ise tentelerin üstünde biriken karları temizlemek için uzun uğraş verdi.