Esnaf kredisi almanın şartları yeniden değişti

Yunus Emre Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, kooperatif kredilerinde uygulamalarda yeni değişikliklere gidildiğini aktardı.

Başkan Pehlivan, kooperatifleri kefaletiyle Halk Bankası'nca kullandırılan kredilerde, yürütülen çalışmalar neticesinde uygulamalardaki değişiklikleri açıkladı. Daha önce, kooperatif kefaletiyle kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan 1 yıllık faaliyet geçmişi arandığını belirten Pehlivan, "Bu düzenleme yeniden gözden geçirilerek kredi talep eden esnaf ve sanatkârın en az 3 ay faaliyet geçmişinin bulunması, ancak ulaştırma meslek kolunda faaliyet gösteren (taksici, servisçi, minibüsçü) esnaf ve sanatkâr için bu sürenin aranmaması şartı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

FAİZ ORANI YÜZDE 8'E YÜKSELDİ

1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle kredi faiz oranlarının yüzde 5'ten, yüzde 8'e yükseldiğini kaydeden Pehlivan, “6 aylık kredi vadesi ve 5 yılda geri ödeme imkânı kalkmıştır. Bunun yerine aylık ve 3 aylık dönemlerde, maksimum 4 yıl vade ile 200 bin lira limitine kadar kredi işlemlerimiz devam etmektedir. Kredilerimizde herhangi bir sıkıntı ve sıra yoktur. Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine bağlı tüm esnaf ve sanatkârımıza en hızlı şekilde kredi kullandırmaya devam ediyoruz. Kapılarımız ayrım gözetmeksizin herkese sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır” şeklinde konuştu.

KREDİ ÖDEMESİ DEVAM EDERKEN YENİ KREDİ KULLANMAK İÇİN

Kredi borcu bitmeden esnaflık faaliyetini sonlandıran ortakların, mevcut kredilerinin kooperatif hesaplarından alınması uygulamasının, kooperatifleri oldukça zor duruma soktuğunu anımsatan Başkan Pehlivan, “Yeni düzenleme ile kredi vadesi içerisinde ve kredi borcunun tamamını ödemeden esnaflık faaliyetlerini sonlandırmaları durumunda, kredi bakiyesinin borçlu ortağın kendisinden defaten tahsil ve tasfiye edilmesi, esnaf ve sanatkârı zor duruma düşürmesinden dolayı, hazine faiz desteği olmaksızın KOBİ segmentinde yer alan firmalara uygulanan faiz oranı uygulanarak kredinin tahsiline devam edilecektir” dedi. “Eski uygulamaya göre kredi talep eden ortakların 1 Mayıs 2019 tarihinden önce kullandıkları kredileri kapatması halinde, yeni kredi kullandırımı gerçekleştirilecekti” diye konuşan Pehlivan “Yeni uygulama ile, kullanılacak kredi tutarına mevcut kredi bakiyesi eklenerek, yeni kredi kullandırılacak ve kullandırılan yeni krediden, eski kredi bakiyesi tahsil edilerek esnaf ve sanatkarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.