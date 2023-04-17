Esnafın evcil kuş hava alsın diye bulduğu çözüm gülümsetti

Eskişehir'de bir esnaf yanından ayırmadığı kuşunun hava alması için kafesini dükkanının karşısındaki refüjde bulunan ağaca asarken, ilginç durum başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan refüjdeki kuş kafesi, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatini çekiyor. Esnaf İbrahim Özçalkan'a ait kafesin, içerisindeki kuşun hava alması ve güneşlenmesi için refüjdeki ağaca asıldığı öğrenildi. Ev ve dükkanda kuşun kapalı kaldığını belirten İbrahim Özçalkan çözümü böyle bulduğu belirtirken, en büyük sorunun sokak kedileri olduğunu belirtti. Bazı kedilerin ağaca tırmanmaya çakıştığını söyleyen Özçalkan, “Kuşumuz bizim için çok değerli. Evde yalnız bırakmıyoruz, işe gelirken onu da yanımda getiriyorum. Sürekli kapalı alanda kaldığı için biz de böyle bir çözüm bulduk. Refüjdeki ağaçla aramızda yaklaşık 10 metre. Sık sık kuşumu kontrol etmek için yanına gidiyorum. Suyunu tazeleyip yem verirken, sıcaktan veya yağmurdan koruyorum. En çok sürücüler şaşırıyor bu duruma. Fotoğraf çekenler oluyor” dedi.