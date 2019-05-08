Esnafın kredi faiz oranları arttı

Faiz oranlarının yüzde 5'den 8'e çıkarıldığını belirten Er, ödeme taksitinin ise 6 aydan 3'a indirildiğini belirtti. Kredi çekebilmek için elde edilecek hakkın ise 6 aydan 12 aya çıkartıldığını belirten Er, "Esnafa verilen düşük faizli krediler ekonominin bel kemiğidir. Vermiş olduğumuz krediler yüzde 5 faiz, beş yıla kadar ödeme, altı ayda bir taksit iken, kredi faizleri yüzde 8, üç ayda bir ödeme, krediye müracaat süresi ise 6 aydan 12 aya çıkartıldı. Daha önce alanlar yüzde 5 faiz ile devam edecekler. Kredi için müracaat edip beklemede olanlar için yeni karara göre düzenlemek zorunda kaldık. Kendilerini çağırıp konuyu izah ediyoruz. Bizim bu konuda hiç bir suçumuz yok" dedi.

2018 yılında 240 milyon TL'lik kredi dağıttıklarının altını çizen Er, "Bu para devletin parası. Devletin verdiği kararlara uymak zorundayız. Biz yönetim olarak hiçbir kararı değiştiremeyiz. Faiz oranı diğer bankalara göre çok uygun. Taleplere yetişemiyoruz. Eskişehir Türkiye genelinde sayılı bir il durumunda. Bu kapı her zaman açık olacaktır” diye konuştu.