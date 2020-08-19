Esnaftan gurbetçilere maske sitemi

Eskişehir'de gerçekleşen Korona virüs denetimlerinde bazı esnaf, özellikle Almanya'dan gelen gurbetçi vatandaşların maske konusuna dikkat etmedikleri konusunda sitem etti.

İçişleri BKkanlığının 81 ilde Korana virüs genelgesi göndermesinin ardından Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ın da katıldığı korona virüs denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde; sosyal mesafe, temizlik, maske, gibi önlemler ile birlikte iş kollarının alması gereken tedbirlerin kontrol edildiği uygulamalar yapıldı. Tepebaşı bölgesinde bulunan kafe, mağaza ve lokanta gibi işletmelerde uygulanan denetimlere; Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Lokantacılar Odası personeli, Tepebaşı zabıta ekipleri ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Alman gurbetçilere esnafta sitem

Denetimler sırasında Tepebaşı Kaymakamı Önal, telefon aksesuarı satan bir mağazaya girdi. Burada çalışanlar ile sohbet eden Kaymakam Önal'a, yurt dışından ve özelikle Almanya'dan gelen gurbetçilerin maske konusunda dikkatsiz davrandıkları konusunda şikayette bulundu. Esnaflar, Eskişehirli vatandaşların alışveriş yaparken maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini de belirtti.

Ayrıca denetimlerde Belçika'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen vatandaşlar ile de sohbet eden Kaymakam Önal, Belçika'da durumun nasıl olduğunu sordu. Maske takmamanın cezasının 250 Euro'dan başladığını belirten gurbetçi, uyulması gereken kurallardan bahsetti.

“Genel olarak yüzde 100'e yakın işletmelerimizde bu tedbirlerin uygulandığını gördük”

Denetimler sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Önal, “Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığımız, zaman zaman tüm Türkiye çapında pandemiyle ilgili denetimler yapmamızı istiyor. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'imizde ve ilçemiz Tepebaşı'nda pandemi açısından kurallara uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Çok sayıda ekip oluşturduk, bu ekiplerimiz değişik kurumların temsilcilerinden oluşuyor. Bugün çok ciddi bir şekilde bu denetimleri yapıyoruz. Denetimlerde bizzat ben de ilçe kaymakamı olarak bulunuyorum. İl Emniyet Müdür Yardımcımız, İlçe Emniyet Müdürümüz ve diğer yetkililerimizle beraber hem halkımızla sohbet ediyoruz hem esnafımızı ziyaret edip onların dertlerini dinliyoruz hem de pandemi tedbirlerinin ne derece uygulanıp uygulanmadığını ölçmüş oluyoruz. Çok da faydalı oluyor. Az önce girdiğimiz bir kafede bir gencimiz bize iyi niyetli olarak bazı bilgiler verdi. Ondan yararlanacağız. Genel olarak yüzde 100'e yakın işletmelerimizde bu tedbirlerin uygulandığını gördük. İşletme sahiplerimiz bu konuda bilinçli, vatandaşımız bilinçli. Bu bilinç bizi sevindiriyor, pandemi ile mücadele etme anlamında ümitlendiriyor. İnşallah bu şekilde giderse, yakın zamanda tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu beladan daha kolay kurtuluruz diye düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımıza örnek olmalıyız, dikkat etmeliyiz, sabırlı olmalıyız” dedi.