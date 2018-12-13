ESO 2023 vizyon belgesi

ESO şehir sanayisinin içeresinde bulunduğu durumu, sanayinin gelişmesi için yapılması gerekenleri ve sanayicilerin beklentilerini belirledi. Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar-Çözümler-Projeksiyon başlıklı rapor, ESO'nun yeni yönetiminin belirlendiği seçimlerden sonra başladı ve yönetim kurulu öncülüğünde ESO Araştırma Birimi tarafından yapıldı. Raporun Eskişehir'in gelecek vizyonunun ortaya konması, Eskişehir sanayisinin ihtiyaçlarının tespitine istinaden ESO'nun vereceği hizmetler, reel projelere temel teşkil ve rehberlik etmesi amacıyla hazırlandığını söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sorunların en doğru şekilde tespitinin geleceği şekillendirmede büyük önem taşıdığının altını çizdi. Kesikbaş, "Göreve geldiğimiz andan başlayarak üyelerimizin hemen hemen hepsine ziyaretler gerçekleştirdik. Üyelerimizle yaptığımız yüz yüze görüşmelerle de onlardan beklentilerini, önerilerini ve sıkıntılarına yönelik bilgileri topladık. Diğer taraftan ilgili bakanlıklarımızla, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile, valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, BEBKA, KOSGEB, İŞKUR, STK'lar ve üniversitelerle görüşmeler yaparak onlardan da şehrimize ilişkin verileri ve bakış açılarını derledik" dedi.

Üyelerle yapılan görüşmelerin yanı sıra kurum ve kuruluşlarla da gerçekleştirilen istişareler sonrası sanayicilerin sorunlarına ve yine onlar tarafından üretilen çözüm önerilerine ilişkin olarak Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı'nın hazırlandığını açıklayan Kesikbaş, oluşturulan raporla ise sanayinin ihtiyaçlarının tespiti ve bunların giderilmesi konusundaki çalışmaların tüm açıklığı ile ortaya konduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili 3 ana mesele belirlendi.

Çalışmada ortaya konan veriler hakkında da bilgi veren ESO Başkanı Kesikbaş, “Yerli üretimin, buna bağlı olarak Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesine ilişkin sorunlar, diğeri nitelikli eleman temini konusunda yaşanan sorunlar ve nihayetinde ihracat kabiliyetlerinin artırılmasına ilişkin sorunlar. ESO Mesleki Eğitim Merkezi, Sektörel URGE Projeleri, Uluslararasılaşma temalı Avrupa Birliği projeleri, ESO Sektör Fuarları ve üye ihtiyaçlarına yönelik planlanan eğitim-danışmanlık programları bu çalışmalara örnektir" diye konuştu.

"Sanayiciler mesleki eğitimde reform istiyor"

Raporda yerli ve milli üretim için çalışmalar yapan, markalaşma için çaba harcayan, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara eğitim başta olmak üzere destek sağlanması ve devlet işlemlerinde kolaylıklar oluşturulması açıkça ifade edildiğinden söz eden Kesikbaş, "Eskişehir'deki sanayi ve diğer bileşenlerin üstünde durduğu konuların başında mesleki eğitim reform çalışmaları gelmekte. Mesleki eğitimse desteklenmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı olarak ortaya konmakta" şeklinde konuştu.

"Lojistik ihtiyaçlar giderilmeli"

Son olarak yapılan görüşmelerde lojistiğin altı çizilen bir kısım olduğunu işaret eden Kesikbaş, şunları söyledi;

"Bu bağlamda Hasanbey Lojistik Merkezi'nin etkin kullanılması, Lojiktik Köy ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi arasında demiryolu hattının artık daha fazla vakit kaybetmeden yapılması ve Eskişehir'in limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa-Gemlik demiryolu hattının bir an önce hayata geçirilmesi vurgulandı. Bununla birlikte kentin alternatif bölgelerinde yeni nesil organize, endüstri bölgelerinin kurulması tavsiye edilmiş, bunun özellikle yabancı yatırımcıların çekilmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi."

Ayrıca Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar-Çözümler-Projeksiyon çalışmasının daha birçok unsuru içerisinde bulundurduğunu söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, çalışmanın ESO'nun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılacağını açıkladı.