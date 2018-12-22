ESO 50.Yıl Özel Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmalar ile başladı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci yılına özel olarak düzenlenen ESO 50. Yıl Basketbol Turnuvasının ilk maçı gerçekleşti.

Özel bir okulun spor tesislerinde düzenlenen karşılaşma öncesi mangal partisi düzenlendi. Ardından Guinness Dünya Rekortmeni akrobasi gösteri ekibi Karizma Show'un heyecan dolu gösterisiyle devam etti. İlgiyle izlenen gösteri, seyircilere adeta görsel bir şölen sundu.

Maç öncesinde konuşma yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sürel'in ardından takımların sahaya çıkmasıyla turnuva başladı. Toplam 35 dakika süren karşılaşmada 4 asil+4 yedek oyuncudan oluşan toplam 4 şirket takımı karşı karşıya geldi. İkili gruplar halinde tüm oyuncuları şirket çalışanlarından oluşan takımların aynı sahada karşılaştığı turnuvada, ilk grupta Anot Elektrik ve ESO Basket bulunurken, ikinci grupta ETİ ve Şişecam-1 yer aldı. İlk takımın galibi 13-3 sayıyla Anot Elektrik oldu. İkinci takımın kazananı ise 23-10 sayıyla ETİ oldu.