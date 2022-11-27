ESO Akademi finale kaldı

Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi "ESO Akademi" projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gerçekleştirilen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda finale kaldı.

Türkiye genelinde 180 aday içerisinde finale kalmaya hak kazanan ESO Akademi projesinin halk oylamasının başladığı belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, projeye tüm Eskişehirlileri destek vermeye davet etti. Kesikbaş, oy verme işleminin "www.ortakyarinlar.com" sitesinde bulunan "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde yer alan "Gençlerin Yolunu Açanlar" kısmında, Eskişehir Sanayi Odası projesine "Oy Ver" butonuna basarak yapıldığını belirtti.

“Modern bir mesleki eğitim merkezi kazandırdık”

ESO Akademi projesi hakkında bilgi veren Başkan Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası olarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile birlikte mümkün anlayışıyla, genç işsizliği ve mesleksizlik sorunlarının çözümüne katkı sunabilmek için Mesleki Eğitim Merkezi projesini hayata geçirdik. Bunu yaparken bugüne kadar alışılmışın dışına çıktık ve mesleki eğitim merkezimizi gerçek bir fabrika ortamı yaratarak tasarladık. Gençlerimize, endüstri 4.0, mekatronik, robotik kodlama gibi alanlarda her türlü altyapıya sahip, modern bir mesleki eğitim merkezi kazandırdık” dedi.

Sivil toplum örgütü TİSK tarafından organize edilen Ortak Yarınlar ödül programında ESO Akademi'nin Gençlerin Yolunu Açanlar kategorisinde finalist olarak seçildiğini hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, projeye oy vererek destek sağlanmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.