ESO-Akademi'den Türkiye çapında büyük başarı

Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO-AKADEMİ) projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gerçekleştirilen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda Türkiye birincisi seçildi.

Türkiye genelinde 180 aday içerisinde finale kalan, halk oylaması ve jüri kararı ile birinci seçilen ESO Akademi projesi, istihdam ve eğitim konusunda gençlerin yolunu açan en başarılı proje olarak nitelendirildi. Birincilik ödülünü Ortak Yarın Programı Ödül Töreni'ne katılan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş aldı. Törene ayrıca ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş katıldı.

“Eskişehir Sanayi Odası bir kez daha başarısını kanıtladı”

Genç işsizliği ve mesleksizlik sorunlarının çözümüne katkı sunabilmek için Mesleki Eğitim Merkezi projesinin hayata geçirildiğini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Gençlerimizin meslek bulamama sorununu ortadan kaldırmak ve alacakları eğitimlerle hayata başarılı şekilde atılabilmelerini sağlamak amacıyla kurduğumuz ESO Akademi Mesleki Eğitim Merkezi'ni köprüden önceki son çıkış olarak adlandırdık. Gençlerimize eğitimler vererek fabrikalarda, iş yerlerinde çalışabilecek ya da kendi işini kurmuş girişimciler haline getirmeyi arzuladık. Projemizi hayata geçirdiğimiz günden itibaren meslek arayışı olan her gençlerimize umut olduğumuzu gördük ve bugün bunu katlamış olarak bir kez daha gurur duyduk. Eskişehir Sanayi Odası bir kez daha başarısını kanıtladı. Gençlerimiz ve hemşerilerimizin verdikleri destek için minnettarım” dedi.

Ödül törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetimini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.