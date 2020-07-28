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ESO Başkanı Kesikbaş; “Başarıları bize ilham veriyor”

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Anadolu’nun “En Etkili 50 İş İnsanı” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Anadolu'nun “En Etkili 50 İş İnsanı” araştırmasının sonuçları yayınlandı. 2020 yılı araştırmasına göre 3 Eskişehirli isim listede yer aldı.


Listede Eti'den Firuzhan Kanatlı 9. sırada, Endel'den Savaş Özaydemir 36. sırada ve Sarar'dan Cemalettin Sarar'ın 40. sırada yer bulduğunu söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ülkemize dolayısıyla şehrimize yaptıkları katkılardan dolayı duayen sanayicilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle şehrimiz sanayisinin gelişmesinde büyük emekleri olan, istihdam sağlayan ve tecrübeleri ile bize ilham olan sanayicilerimizi bu başarılarından dolayı kutlarız” dedi.

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