İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESO Başkanı Kesikbaş'dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) yapılan düzenleme sayesinde YEKDEM maliyetinin orta vadede azalacağını ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması'nda (YEKDEM) yapılan düzenleme sayesinde YEKDEM maliyetinin orta vadede azalacağını ifade etti.


ESO Başkanı Kesikbaş yaptığı açıklamada, “Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerimiz talepleri doğrultusunda bir süredir elektrik faturalarının üzerine gelen ve zaman zaman elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili talepte bulunuyorduk. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu konuda önemli bir düzenlemeye gidildi. YEKDEM maliyeti orta vadede azalacak ve YEK belgeli santrallere dolarla belirlenen alım garantisi artık TL ile uygulanacak. Böylece YEKDEM maliyeti de orta vadede azalacak” dedi.


Sanayi üretiminde devlet destekli üretim maliyetini düşürecek her türlü tedbirin Türk sanayicisinin dünya ile rekabette gücünü arttıracağına değinen Kesikbaş, atılan bu adımın önemine vurgu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.