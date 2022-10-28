ESO Başkanı Kesikbaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin 99'uncu yılını birlikte kutlayabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Kesikbaş, cumhuriyetin eşitliği ve adaleti sağlamakta demokrasinin temelini oluşturduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyetin en kıymetli emanet olduğunu belirten Kesikbaş, “İş dünyasının birer üyesi olarak cumhuriyetimizin Türk özel sektörünün önünü açtığını ve gelişmiş ekonomilerle rekabet edilebilir düzeye gelmemizde ise en önemli kazanımlardan biri olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun” diyen Kesikbaş mesajında, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan değerli devlet büyüklerimizi ve İstiklal Savaşı'mızın büyük kahramanlarını saygı ile anıyoruz” ifadelerine yer verdi.