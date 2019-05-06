ESO bir başarıya daha imza attı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ve uluslararası bağımsız denetim kuruluna yaptırılan denetimler sonrası ESO, hizmet kalitesini arttırarak B Sınıfından 5 Yıldızlı Akreditasyon Belgesi'ni A seviyeye yükseltti.

Türkiye'deki tüm oda ve borsalar içerisinde en iyi oda seçilen Eskişehir Sanayi Odası (ESO), bu başarısına bir yenisi daha ekledi. Baş Denetçi Şehnaz Nalbant ve TOBB Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri Özge Karatepe tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün boyunca yoğun süren incelemelerde ESO, yönetimden hizmet anlayışına, iş planlamasından üye ilişkilerine, iş geliştirmeden eğitime kadar birçok alandan denetlenerek A sınıfı oda olma başarısı gösterdi.

Konu hakkında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TOBB 75'inci Genel Kurulunda 365 Odamız ve borsamız içerisinde genel kategoride en iyi Oda seçildik ve Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Yine aynı gün uluslararası bir denetim kurulunun daha önce yaptığı denetimler sonrası başarılı olduğumuzun belgesi olan A sınıfı Oda belgemizi TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu bizlere taktim etti. Bu demek oluyor ki Paris, Londra, Berlin odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Eskişehir Sanayi Odası da minimum aynı standartta hizmet veriyor” dedi.

ESO'nun yönetim kuruluyla çalışanlarıyla iki özne üzerine odaklandığını ifade eden Kesikbaş, “İş başına geldiğimizde şehrimizin marka değerini artıracağız demiştik. Bunu yapmak için de iki özne belirledik. Bunlardan biri Eskişehir diğeri de Eskişehir Sanayi Odası. Bunun için çalışıyoruz. Diğer yandan üyelerimizle olan etkileşimimizi artırmak ve onlara daha iyi hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimiz için projeler üretiyor ve bunları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. A sınıfı Oda olmak bizlere nasipmiş. Üyelerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.