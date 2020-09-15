ESO ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk oda oldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası niteliğe sahip ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni Eskişehir'de alan ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

ESO'da gerçekleştirilen belge teslim töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir sanayinde örnek teşkil etmek için böylesine önemli bir belgeyi aldık. Kurum olarak üyelerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi bizler örnek olmak zorundayız. Her şeyin başı sağlıktan geçiyor” dedi.

Törende konuşan TSE Eskişehir Müdürü İsmail Kaynarca ise 11 Eylül'de yapılan yoğun denetimler sonrası Eskişehir Sanayi Odası'nın belgeyi almaya hak kazandığını belirterek, “Tetkiklerinden sonra ESO bu belgeyi almayı hak etti. Hayırlı, uğurlu olsun. Sanayi Odası'nın üyelerine de örnek teşkil edecek şekilde bu süreci etkin bir şekilde yürütmesinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonrası TSE Müdürü Kaynarca, ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni ESO Yönetim Kuruluna takdim etti.