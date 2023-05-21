ESO meslek sahibi yapmaya devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası'nın İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları'na eklediği Mekatronik Uzmanlık Programı çerçevesinde mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım temelli eğitimler verilmesi hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmeyi ve endüstriye kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen ‘Genç İstihdamı' teması çerçevesinde projelerine devam eden Eskişehir Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleriyle düzenlenecek Mekatronik Uzmanlık Programı'na 5 Haziran'da başlıyor. Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESO-Akademi Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye başladı. Maksadımız Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Tamamen ücretsiz olacak Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimi 20 gün, 120 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerler temel ve mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Başvurular için son tarihi ise 31 Mayıs 2023” dedi.

Eğitim sonunda sertifika verilecek

Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin FESTO TR onaylı sertifika almaya hak kazanacağını belirten BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, “Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. BEBKA olarak ticaret sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş gücünün tespit edilmesi için çalışmalarımızı yürüttük. ESO ile yapacağımız Mekatronik Uzmanlık Programı sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı oluşturarak gençlere de istihdam imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.