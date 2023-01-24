ESO projesi başarılı uygulama gösterildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) liderliğinde, Fransa Lyon ve İspanya Barselona Ticaret Odalarının ortaklığında hayata geçirilen "KOBİ'ler için Uluslararası İş Ağları ve Kümelenme” projesi Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğunda en başarılı uygulamalardan biri olarak gösterildi.

ESO tarafından hayata geçirilen projenin tanıtımı Avrupa Ticaret-Sanayi Odaları Birliği EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES CEO'su Ben Butters ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımlarıyla İstanbul'da yapılan Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) Kapanış Toplantısında ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

"Eskişehir sanayisini uluslararası platformlarda tanıtıyoruz"

Gerçekleştirilen projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Özelikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat kabiliyetlerinin artırılması, İspanya ve Fransa'da yeni iş ağlarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkilerin ve sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüttük. İhtiyaç analizleri, çalıştaylar, ihracat eğitimleri, danışmanlık programları, ticaret ve alım heyeti organizasyonları ile birlikte hem ESO üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişimi hem de Eskişehir havacılık ve demiryolu sektörlerinin uluslararası platformlarda tanıtımları sağlandı. Proje ile birlikte Eskişehir, Lyon ve Barselona'da yerleşik firmalar arasında 10 farklı işbirliği protokolü imzalandı. Hedefimiz Eskişehir sanayisini daha çok tanıtmak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve işbirliği imkanlarını artırmak" dedi.