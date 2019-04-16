ESO Tedarikçi Günleri sürüyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin yeni pazarlara ulaşması ve ülkemizin en büyük firmalarıyla yeni iş bağlantıları kurması için hayata geçirdiği ESO Tedarikçi Günleri'nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

ESO Tedarikçi günlerinde Türkiye'nin savunma teknolojileri ile ülke siber güvenlik çözümleri üreticisi Havelsan A.Ş. ile masaya oturan ESO Üyeleri yeni iş olanaklarını değerlendirdi. ESO'da gerçekleştirilen Tedarikçi Gülerinin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinliklerin yılsonun kadar devam edeceğini açıkladı. ESO'nun son bir aydır Türkiye'nin önemli firmalarını Eskişehir'de sanayicilerle bir araya geldiği belirten Kesikbaş, “Onlarla işbirliği içerisinde olmayı hedefliyoruz. Eskişehirli firmaların tanıtım ve iş yapabilme kabiliyetlerini göstermemiz, fazlası ile iş yapmamız; ortak paydada buluşmamız ve yeni sinerjiler oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Ortak iş yapabilme kültürünü yeniden canlandırmak adına ESO'nun ciddi bir mesai harcadığına değinen Kesikbaş, “Bugün Havelsan A.Ş. burada yıldızı parlayacak olan firmalarımız ile bir araya geldi. Üyelerimizin Türkiye ve Dünya'da tanıtımını yapmak için çalışıyoruz, bunun için güzel yol haritaları çizdik” diye konuştu.

Eskişehir ile güç birliği hedefleniyor

Açılışta konuşan Havelsan A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökay ise, “İş ortaklığı anlamında Eskişehir ile daha çok çalışmak ve ortak projeler yapmak istiyoruz” dedi. Ülkemizin savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde rekabet gücünün artırılmasının, nitelikli kaynakların birbirleri ile güç birliği yapmasından geçtiğini vurgulayan Gökay, “Havelsan'ın 4 ana faaliyet alanı var ve potansiyel işbirliği yapabileceğimiz toplam 461 firma ile İş Ortaklığı Protokolü imzaladık. Bu sayı Eskişehir'de 5 firmadan oluşmakta ancak halen Eskişehir'deki 6 firma ile İş Ekosistemimize dahil olmaları yönünde görüşmelerimiz devam etmekte. Öncelik verilen ürünlere yönelik olarak Havelsan öz kaynakları veya sağlanabilecek Devlet destekleri ile işbirliklerimizi genişletmeyi planlamakta bunun için Eskişehir'deyiz. Bu çalışmanın Eskişehir'imiz ve ülkemiz için güzel sonuçların ilk adımı olmasını temenni ederiz” dedi.

Rekabetimiz ve ihracatımız artacak

Havelsan olarak yerlileştirme çalışmalarına önem verdikleri kadar ülke ihracatının artırılmasına da dikkat ettiklerini belirten ve bir sunuş gerçekleştiren Havelsan A.Ş. Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, ihracatı artırma ve yurtdışı Pazar arayışını kolaylaştırma adına yürüttükleri çalışma hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda “Yurtdışı pazarlarına ulaşmak KOBİ'ler için zor olabiliyor ama gittiğimiz yerlere şirketlerimizi de taşımak istiyoruz.” diye Özbilgin, şöyle devam etti;

“Fuarlar ve toplantılar vesilesiyle gittiğimiz ülkelerde uygun olan tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı da beraberimizde götürüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan ihracatımızın artması ve gelişimini sürdürmesi. Bu anlamda başta Katar ve Umman olmak üzere yurtdışı pazarlarında olmak istiyoruz.”

Firmanın Ar-Ge faaliyetlerine de değinen Özbilgin, “4 Ar-Ge merkezimiz var ve Ar-Ge harcamamız 320 milyon TL değerinde. Yaklaşık 1015 Ar-Ge personelimiz var ve savunma sanayinde işbirliği ve etkileşim alanında Ar-Ge Merkezi birincisi seçildik. Bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliklerine de oldukça önem veriyoruz” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Tedarikçi günleri kapsamında, ESO Üyeleri Havelsan A.Ş.'nin profesyonel yöneticileri ve iş ekosistemi uzmanları ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.