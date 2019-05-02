ESO Türkiye'nin en iyi Odası seçildi

'lik elde ederek Türkiye'nin en iyi odası seçildi

Ülkemizdeki toplam 365 sanayi odası, ticaret odası ve ticaret borsası içinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO), üyeleri için en iyi projeyi hayata geçirip uygulayan Oda seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Proje Yarışmasına katılan ESO, genel klasmanda tüm oda ve borsalar içerisinde ipi göğüsleyip birinci olurken Türkiye'nin en iyi odası olarak belirlendi. Birincilik ödülünü ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

TOBB'da düzenlenen ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bir yıl önce göreve geldiğimizde Eskişehir Sanayi Odasını, ülkemizin en başarılı ve iyi kurumlarından biri haline getirmek için çalışacağımızı ve bunun için emek vereceğimizi söylemiştik. Bugün aldığımız ödülle bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim Kurulumuzla, çalışma arkadaşlarımızla birlik-beraberlik içerisinde ve ekip ruhu bilinciyle hareket ederek 365 Oda ve Borsa içerisinde birinci olduk. Bu yolda çalışmaya ve üyelerimize hizmet etmeye, en iyisini sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ESO'nun üyeleri için hayata geçirdiği endüstriyel simbiyoz temalı projenin birincilik getirdiğini ifade eden Kesikbaş, “Bu projeyle üyelerimizin üretimde doğan atıkları hammadde, enerji ve su gibi farklı kaynaklara dönüştürüldü ve bu yolla ekonomik ve çevresel avantajlar üyelerimiz için yaratıldı. Projemiz, üyelerinin endüstriyel gelişimine büyük katkı sunması sonrası birinci oldu.” diye konuştu.