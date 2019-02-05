İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

Personellerini kendilerine ait özel araçlarla taşımak isteyen ESO üyeleri “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” işlemlerini ESO’da gerçekleştirebilecekler.

Personellerini kendilerine ait özel araçlarla taşımak isteyen ESO üyeleri “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” işlemlerini ESO'da gerçekleştirebilecekler.


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Üyeleri için bir önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Kendi özmal araçlarıyla kendi personelini taşımak isteyen ESO üyeleri, ruhsatlarını ücretsiz alacak. Aynı zamanda hizmetten yararlanacak olan üyeler işlemlerini ESO'da gerçekleştirebilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen ESO üyelerinin istenilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp ESO'ya teslim etmeleri gerektiği açıklandı. Personel servis aracı çalışma ruhsatı için son başvuru tarihi ise 31 Mart Pazar günü olarak bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.