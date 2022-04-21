ESO üyelerine ve sanayi çalışanlarına özel sağlık protokolleri imzalandı

Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin ve çalışanların sağlık hizmetlerine uygun koşullarla erişimini sağlamak amacıyla Eskişehir'de bulunan özel hastaneler, fizik tedavi merkezleri ve özel diş klinikleriyle indirimli sağlık hizmeti protokolleri gerçekleştirdi. Protokoller kapsamında ESO üyeleri ve çalışanları Acıbadem, Anadolu, Ümit, Gürlife hastaneleri, Fizyomer ve Fora fizik tedavi merkezleri, Canpol, Global, Minepol, Smile özel ağız-diş sağlığı kliniklerinden tahlil, tetkik, yatarak-ayakta tedavi ve muayenelerde indirimli faydalanabilecek.

Söz konusu protokolleri Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Evren Şahin ile sağlık kurumlarının direktörleri ve müdürleri imzaladı.