ESO Vize Merkezi vizede kolaylık sağlıyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kurulan ‘Vize Merkezi' sayesinde sanayicilerin yurt dışına çıkarken zaman kaybetmelerinin önüne geçilecek.

Konu hakkında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, ESO Vize Merkezi'nin kısa süre önce hizmete girdiğini belirterek, “Üyelerimizin dünyanın dört bir yanına daha kolay ulaşabilmesini sağlamak ve pandemiye rağmen ihracatlarının kesintiye uğramasını önlemek için bir dizi projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri olan ESO Vize Merkezi, üyelerimizin işlerini hızlandıran bir yapıda hizmet sunuyor. Merkez, 71 farklı ülke için vize başvurularını yapabilecek bir nokta ve sonuç odaklı çalışıyor” dedi.

ESO Vize Merkezi'nin en son ESO Üyesi Genmacs Otomasyon firması çalışanı 9 kişiye 3 gün içerisinde vize temin ettiğini bildiren Erdoğan, “Üyemiz başka şehirlere gitmeden, bürokratik engellere takılmadan, saatlerce konsolosluk kuyruğunda bekleyip gereksiz zaman kayıplarına uğramadan sorunsuz ve zamanında Eskişehir'den kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirdi” diye konuştu.

Genmacs Otomasyon Makina Ltd. firmasının sahibi Süleyman Geyik ise, çok kısa bir sürede ve kolaylıkla vize alım işlemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “ESO Vize Merkezi çalışanlarına ve projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederiz. Rusya'ya gereken vize işlemlerini merkezde kolayca hallettik” dedi.